Cassano sulla Juve: “Ho sentito una cosa assurda su Arthur”

Nel corso della Bobo TV, trasmissione in onda su canale Twitch di Christian Vieri, Antonio Cassano ha parlato senza peli sulla lingua della delusione dei tifosi della Juventus per non aver vinto nessun titolo: “La Juve è partita male e ha finito peggio. Non è migliorata in niente, nessun singolo giocatore è migliorato. Non posso pensare che Alex Sandro è questo giocatore, che De Ligt giochi in queste condizioni. Poi ho sentito una cosa assurda su Arthur: si dice che non può giocare nella Juve, può giocare ovunque, nel Barcellona, nel Real Madrid“.

Non sono preoccupato per l’anno prossimo, perché nella vita bisogna aver fortuna: da quello che leggo la Juve vuole prendere Di Maria, Pogba, uno più forte dell’altro. Può darsi che vincerà, ma non aspettiamoci che la Juve migliori o che migliori il gioco. Se vinceranno non sarà per la bravura del suo allenatore” ha continuato l’ex calciatore barese con la solita stoccata a Massimiliano Allegri.

Chiusura di Cassano sui rossoneri campioni d’Italia: “Il Milan ha fatto segnare tutti, ha dato fiducia a Tonali che ha fatto una stagione eccezionale. Tomori e Kalulu dopo il ko di Kjaer sono stati strepitosi. Maldini e Massara hanno avuto tante idee e hanno fatto un capolavoro. Secondo me Ibrahimovic è il simbolo del Milan degli ultimi 24 mesi. Per quest’anno in particolare dico Maignan: mai visto un portiere arrivare da un’altra Nazione e comandare così la difesa. Personalità, piedi, sgrida i compagni. Si è preso tante responsabilità”.