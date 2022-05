Ceccarini: “Questa operazione per il Napoli è stata un fulmine a ciel sereno”

Nicolò Ceccarini, esperto di calciomercato nonché direttore di TMW Radio, è intervenuto a “Senza Filtri”, diversi gli argomenti trattati.

“Scudetto? Ho sempre dato per favorito l’Inter, però sono molto felice per il Milan: è stata la squadra più compatta e unita. Negli ultimi due anni ha avuto una crescita esponenziale. Pioli non è un tecnico qualunque, ma un grande allenatore. Mercato? Dopo la finale di Champions, Origi firmerà un quadriennale con il Milan. Berardi? In settimana potrebbero esserci nuovi contatti e con la nuova proprietà, i rossoneri faranno qualche nuovo innesto. Il Milan non ha mollato la pista Asensio. Molto è legato anche dal futuro di Ibrahimovic: se continuerà è perché può dare ancora qualcosa in campo, in questo momento ci sono più possibilità che smetta, ma nulla è scontato nel suo caso”.

“Mercato Napoli? Occhio alla pista Nandez. Olivera? La pista era fredda, quasi bloccata: da poco, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che svolgerà le visite mediche. Di certo non ci si aspettava una risoluzione così rapida, ma il calciomercato è questo”, ha concluso Ceccarini.

“Perisic? Quando Marotta dice di essere fiducioso è perché ha avuto qualche segnale importante. Il croato ha incontrato l’Inter: secondo me ci sono margini di rinnovo. Se va via Sanchez o un grande giocatore, si può cogliere l’occasione Dybala. Tenendo sempre presente che dovranno abbassare il monte ingaggi del 15%”.

“Mercato Juventus? La dirigenza bianconera proverà a chiudere Pogba e Di Maria nella prossima settimana: l’argentino vuole restare ancora un altro anno in Europa. Pogba, nonostante abbia ricevuto un’offerta superiore dal Psg, sceglierà la Juventus. Jorginho? Dipende anche dalla richiesta del Chelsea. L’idea è quella di prendere un giocatore di quel tipo, non bisogna escludere l’arrivo di Paredes. Milinkovic Savic potrebbe andare in Premier, molto difficile vederlo in bianconero. Cioffi sarà il prossimo allenatore del Verona: sostituirà Tudor, che andrà al Galatasaray. La mia idea – non verificata – è quella di Semplici all’Udinese”.