Roberto Mancini, ct della Nazionale, oggi è intervenuto a margine di un evento nella Capitale, e ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Nazionale che verrà e della squadra che potrebbe nascere in futuro.

In particolare, il ct Mancini ha voluto dedicare anche un pensiero a chi ha giocato l’ultima partita in casa con la maglia, e ovviamente si riferiva ad Insigne: ebbene, nel corso dell’intervista, Mancini ha voluto precisare il ruolo di Insigne ora che la sua partenza per il Canada è imminente:

“Lorenzo ha dato tanto alla Nazionale italiana, contribuendo a vincere un Europeo, anche se la sua storia con la Nazionale è molto più ricca. Lui, insieme a tutti gli altri, ci hanno fatto vivere quattro anni indimenticabili, e credo che questi ragazzi vadano solo elogiati. Lorenzo ha deciso di andare a Toronto, ma noi vedremo che farà. Di certo non lo perderemo d’occhio”.