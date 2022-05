Tmw – Napoli, seguiti con attenzione Barak e Tameze. La situazione

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli potrebbe fare la spesa in casa Hellas Verona. Infatti, la prossima potrebbe essere l’ultima partita per due giocatori dei gialloblù: Antonin Barak e Adrien Tameze. Il primo, oltre che dagli azzurri, è seguito con interesse anche dal Tottenham, che al momento è in vantaggio nella trattativa. Sul secondo invece, la dirigenza si è proposta con più forza. Tuttavia, la società scaligera proverà a tenere il giocatore almeno per un’ulteriore stagione.