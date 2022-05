Caso Suarez, la Procura di Monza condanna sette persone

Sono arrivate le condanne per quanto riguarda la questione dell’esame ‘farsa’ di Luis Suarez, tenutosi all’università per stranieri di Perugia, atto a far ottenere al calciatore uruguaiano la certificazione di lingua B1 e permettere così il suo tesseramento alla Juventus. La Procura di Monza, ha condannato sette persone per i fatti. A ricevere la condanna della maggior durata – di 4 anni e 8 mesi – è un rappresentante della cooperativa sociale di Seregno, convenzionata dall’università per stranieri di Perugia. Invece, due anni e 8 a 6 mesi per due esaminatori e altri stranieri accusati di operare da intermediari nel trovare altre persone interessate alla certificazione falsa. A riportare è Ansa.