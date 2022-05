Gianluca Nani, ex direttore sportivo del West Ham, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Marko Arnautovic, obiettivo di mercato degli azzurri. Queste le sue dichiarazioni: “Vedrei bene Marko a Napoli, riuscirebbe a fare sia un gioco di squadra sia individuale. Gli infortuni lo hanno limitato durante la sua carriera ma per me può fare ancora la differenze se gioca con continuità. Osimhen? Le cifre di cui si parla fanno un po’ paura, anche se lui può valere tutti quei soldi. In un campionato come la Premier potrebbe ambientarsi bene”.