Rinnovo Meret, il portiere azzurro ha fatto una richiesta specifica per prolungare il contratto

L’errore contro l’Empoli e, più in generale, una stagione al di sotto delle aspettative hanno rimesso in discussione il futuro di Alex Meret. Ad un anno dalla scadenza di contratto e con il mercato alle porte i discorsi relativi al rinnovo vanno affrontati nel breve tempo, ma la situazione non è delle più semplici. Secondo quanto riportato da Marco Demicheli di Sky Sport su Calciomercato.com, l’ex Udinese è stanco di stare in panchina e vuole invece giocarsi le sue carte per poter diventare un giorno il titolare di una grande squadra. Per prolungare il contratto la prima richiesta riguarda il minutaggio, e in particolare il non essere messo in competizione con Ospina. In caso contrario, il suo entourage si guarderà intorno alla ricerca di una nuova meta.