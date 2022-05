Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, il futuro di Miralem Pjanic è lontano dal Barcellona nonostante il bosniaco farà rientro in Catalogna dopo il prestito al Besiktas. Il Napoli di Spalletti si è detto interessato all’ex centrocampista di Roma e Juventus, e ha già avviato i primi contatti portandosi in pole. Tuttavia, l’operazione resta complicata per vari motivi; su tutti, c’è lo stipendio percepito da Pjanic, al di là dei parametri del club azzurro, visti anche i due anni di contratto che ancora restano al giocatore con il Barça. Il Napoli dovrà capire se ci sarà la possibilità di scendere ad un ingaggio inferiore, oppure di accordarsi per un prestito, facendo attenzione alla concorrenza da parte di altri club europei.