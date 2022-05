Garics: “Vedrei bene Arnautovic e Osimhen in campo con un modulo diverso”

Garics, ex calciatore del Napoli ai tempi della gestione Reja, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Come dichiarato da quest’ultimo, che ha tra l’altro militato anche nel Bologna, Arnautovic potrebbe essere l’uomo giusto per il Napoli: “Secondo me Arnautovic potrebbe essere importante per una squadra che, come il Napoli, lotta sempre per le prime posizioni in campionato. Potrebbe anche giocare in campo con Osimhen, ma non con l’attuale modulo usato dal tecnico del Napoli”. Il Napoli starebbe riflettendo sull’attaccante austriaco ex West Ham, che ha fatto bene al suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza con l’Inter.