Martino a Radio Goal: “Che Insigne faccia da lezione su una cosa”

Carmine Martino è intervenuto alla trasmissione Radio Goal su Radio KKN.

Si è parlato di Napoli e soprattutto, a tenere in banco ancora a una volta, è stato il discorso relativo al rinnovo di Mertens: “Penso che Dries stia facendo capire che voglia rimanere a tutti i costi, ma l’esperienza di Insigne ci deve servire da lezione: tutti pensavamo che il capitano sarebbe rimasto a Napoli ma così non è stato”. Il calciatore, da poco padre dello splendido primogenito Ciro Romeo, non ha mai esitato sul suo futuro e vuole fortemente continuare la sua esperienza in Campania con i colori azzurri della SSC Napoli.