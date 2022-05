Ceccarini a Radio Goal: “L’alternativa a Olivera potrebbe essere Hickey”

Il giornalista Niccolò Ceccarini è intervenuto a Radio Goal sulla situazione mercato.

Come riportato dalla radio ufficiale della società, l’ex membro dello staff di SportMediaset ha parlato di Olivera: “Nel caso in cui la trattativa per portare Mathias Olivera a Napoli dovrebbe farsi complicata, un nome interessante e non oneroso potrebbe essere quello di Aaron Hickey del Bologna”. Lo scozzese ha fatto decisamente bene in questi pochi anni di Serie A al cospetto delle lezioni tattiche di Sinisa Mihajlovic e avrebbe appena 19 anni, che diventeranno a brevissimo 20: un’operazione in perfetto stile Aurelio De Laurentiis.