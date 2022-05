Sconcerti su Insigne: “Si è levato grandi soddisfazioni a Napoli”

Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio ha fatto una disamina del calcio italiano; ecco quanto:

“Antonio Conte avrebbe vinto un altro scudetto, se fosse rimasto a Milano allenando l’Inter al posto di Simone Inzaghi? “Allora Inzaghi secondo me è un grande allenatore. Conte penso avrebbe vinto questo campionato perché penso che Inzaghi abbia pagato il salto che fatto. Basta pensare che Inzaghi ha perso nove punti nei primi pensi che può essere dato al fatto che la squadra ancora non fosse sua. Conte non penso avrebbe perso quei punti”.

Sul Napoli e Lorenzo Insigne, invece: “Io credo che Insigne si sia levato grandi soddisfazioni a Napoli, gli è mancato lo Scudetto ma non per colpa sua. Sono contento della consacrazione europea che ha raggiunto tramite la vittoria del campionato europeo. Va detto che ha avuto dei limiti fisici in un calcio che stava già diventando troppo fisico. Penso potesse fare di più per raggiungere livelli ancora più alti” ha concluso il noto giornalista ed opinionista.