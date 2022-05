Marca – Il Real Madrid fa sul serio per Ospina! I dettagli

L’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca ha fatto il punto sul mercato che potrebbe fare il Real Madrid. Secondo il quotidiano infatti, il Real avrebbe allacciato i primi contatti col procuratore del giocatore per cercare di giungere ad un accordo. Il colombiano è in scadenza di contratto col club di De Laurentiis il 30 giugno e non ci sono ancora segnali positivi, sul prolungamento del contratto, nonostante Spalletti spinga per il rinnovo. Il tecnico di Certaldo lo ritiene il numero uno da cui ripartire anche nella prossima stagione. Ancelotti vorrebbe un profilo esperto che non abbia la pretesa della titolarità ma che sappia farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Dall’entourage del colombiano filtrano aperture all’ipotesi di fare il vice di Courtois, e per questo De Laurentiis dovrà attuare un rilancio consistente per convincerlo.