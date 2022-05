Spezia-Napoli, da oggi al via la prevendita per il settore ospiti. Questo il prezzo

In riferimento al match Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in programma domenica 22 maggio alle ore 12:30, lo Spezia Calcio informa che le autorità locali hanno disposto l’apertura delle vendite, per il settore ospiti, sui canali on line e presso tutte le ricevitorie. Inoltre, per l’acquisto degli stessi, non sarà più necessario il possesso della fidelity card del Napoli. La vendita libera dei tagliandi partirà martedì 17 e terminerà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. Il prezzo del settore Ospiti è di 30 €