Il Benevento, tramite un comunicato ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Pisa, valevole per la semifinale d’andata dei Play Off di Serie B:

Portieri: Manfredini, Muraca, Paleari,

Difensori: Barba, Foulon, Gyamfi, Glik, Letizia, Masciangelo, Pastina, Vogliacco

Centrocampisti: Acampora, Calò, Improta, Ionita, Petriccione, Talia, Tello, Viviani

Attaccanti: Brignola, Forte, Insigne, Lapadula, Moncini