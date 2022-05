CdS – Blessin: “Il Genoa deve superare i limiti per vincere al Maradona…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Alexander Blessin.

L’allenatore del Genoa si è soffermato sulla partita di quest’oggi (ore 15:00) tra i rossoblu e il Napoli, affermando che, per vincerla, la sua squadra dovrà superare ogni limite.

Queste le parole di Blessin: “La chiave deve essere solo questa: andare oltre per quanto riguarda l’intensità e quello che sappiamo fare. Un aspetto fondamentale sarà anche quello di fare pressing con grande intensità. Il Napoli è fortissimo e abbiamo solo una possibilità per mettere in difficoltà la squadra di Spalletti: voglio una squadra compatta ed equilibrata, una partita non si decide nei primi minuti e dovremo mantenere la nostra struttura. Le chance per andare in gol non saranno tante, ma in quelle occasioni tutti dovranno farsi trovare pronta”.

Sulla corsa salvezza dice: “È tutto aperto e ci sono tantissime possibilità: dobbiamo pensare soltanto a noi stessi e bisogna presentarsi in campo con l’atteggiamento giusto per ottenere la vittoria”.