Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sono diversi i calciatori del Napoli a rischio cessione in estate. Tra questi c’è anche qualcuno che non ti aspetti, come Hirving Lozano e Matteo Politano, che per il quotidiano potrebbero avere un loro mercato. Non va dimenticato poi che Fabian Ruiz piace a mezza Europa, e soprattutto che potrebbe muoversi qualcosa intorno ad Osimhen. Qualora dovessero arrivare cento milioni di euro, la provocazione per la dirigenza diventerà insostenibile.