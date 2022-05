L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato gli ultimi aggiornamenti sia in casa Napoli in vista del match di domani contro il Genoa. Luciano Spalletti non dovrebbe effettuare variazioni alla formazione scesa in campo contro Sassuolo e Torino. Per Ghoulam ed Insigne sarà l’ultima allo stadio Maradona, ma potrebbe esserlo anche per Mertens qualora non dovesse arrivare la svolta per il rinnovo. Ma un tale scenario, al momento, è difficilmente realizzabile.