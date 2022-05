Il Mattino – “No” alla contemporaneità: previsto ancora lo spezzatino per la prossima giornata

La lega serie A ha respinto la richiesta della Salernitana di riformulare il calendario della trentasettesima giornata per garantire la contemporaneità alle squadre in lotta per i vari obiettivi. Contemporaneità rimandata all’ultimo turno:

“Vincono ancora le tv. È dal lontano 2008 che il vecchio schema della contemporaneità nelle ultime quattro giornate è andato progressivamente sgretolandosi in massima serie. Fino al 2010 fu assicurato nelle ultime due (come lo scorso anno in B, ndA); da allora in poi, nel regolamento di cessione dei diritti tv, lo spezzatino è stato esplicitamente previsto fino alla penultima, per intercettare più spettatori con il maggior numero possibile di slot. Da questa stagione, si aggiunge anche una «comodità» tecnologica relativa alla banda internet: meno trasmissioni simultanee, più stabilità. Insomma, contemporaneità limitata all’ ultimo turno e solo a blocchi. Solo lunedì sera, dopo Samp-Fiorentina, sarà possibile calendarizzare la giornata 38: la lotta salvezza potrebbe intrecciarsi con la volata scudetto, visto che i blucerchiati dovranno poi far visita all’Inter”.