Tuttosport – Olivera primo obiettivo per la fascia: già pronta l’alternativa

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport svela i dettagli economici degli affari che il Napoli ha intenzione di portare a termine nella prossima sessione di mercato estiva:

“Le grandi manovre sono già iniziate e si attende solo il 22 maggio per dare corpo alla strategia della stagione che verrà. Kvaratshkelia è già certo che vestirà la maglia azzurra in luogo di Insigne, mentre sorge il dubbio che possa essere Olivera il sostituto di Ghoulam. Se il presidente del Getafe, Angel Torres, intende percepire la clausola da 20 milioni per l’ esterno uruguaiano di 24 anni, allora il club azzurro si rivolgerà altrove. E non è un caso che nei giorni scorsi De Laurentiis abbia chiamato il presidente dell’Empoli ed aprire una trattativa per l’ acquisto del 21enne avellinese Fabiano Parisi. Con 15 milioni l’affare si chiude”.