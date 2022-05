Aleksandr Ceferin, presidente della Uefa, al congresso di Vienna ha ribadito ancora una volta il suo dissenso al progetto SuperLega:

“Il progetto Superlega è finito una volta per tutte o almeno per i prossimi 20 anni. Non mi piace nemmeno chiamarlo Superlega perché è tutto fuorché una Superlega. Nessuno è obbligato a giocare nella nostra competizione. La Uefa affronta i milionari che pensano di comprare tutto, il calcio vince”.