Fabian Ruiz via da Napoli? Ancora non è detta l’ultima, spunta una proposta di rinnovo

Tra il Napoli e Fabian Ruiz potrebbe non essere ancora finita. Nonostante l’amaro finale di stagione e la volontà del presidente di ridurre il monte ingaggi evitando di perdere calciatori a zero, un piccolo scenario per il rinnovo dello spagnolo resta aperto.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dall’incontro tra la dirigenza e l’entourage dell’ex Betis non è emersa soltanto la volontà di terminare il contratto con il Napoli per cercare una nuova destinazione dopo la scadenza. La società azzurra sarebbe disposta a mettere sul piatto un ingaggio da 3.5 milioni (1.5 in più rispetto ai 2 attuali) con rinnovo fino al 2027. Inoltre, per adesso non sono arrivate offerte per Fabian, ecco perchè non è ancora detta l’ultima parola.