Il primo appena conclusosi della finale di Coppa Italia vede l’Inter in vantaggio sulla Juventus per 1-0. Decide finora un gran gol da fuori area realizzato da Nicolò Barella dopo soli 6 minuti di gioco. I nerazzurri sono stati padroni del gioco anche se Handanovic ha dovuto salvare la propria porta in diverse occasioni; la squadra di Simone Inzaghi si è comunque dimostrata superiore, con i bianconeri che hanno giù dovuto operare un cambio con l’ingresso di Morata per l’acciaccato Danilo.