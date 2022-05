La UEFA ha stabilito ufficialmente la sede della prossima finale di Champions League. Il 10 giugno 2023 sarà l’Ataturk di Istanbul ad ospitare l’ultimo atto della massima competizione europea, e lo farà per la seconda volta dopo il 2005, con la sconfitta del Milan di Ancelotti ai rigori contro il Liverpool. Decisi anche gli stadi per le altre due finali europee: quella di Europa League andrà in scena alla Puskas Arena di Budapest, mentre quella di Conference League avrà luogo all’Eden Arena di Praga.