Sconcerti sicuro: “È il miglior centrocampista italiano”

Mario Sconcerti, ai microfoni di TMW, ha detto la sua sul grandissimo successo del Milan contro il Verona al Bentegodi:

“Ho visto una bella vittoria del Milan che ha qualcosa in più. Tonali ha fatto quello che in passato Pioli si aspettava da Kessie a centrocampo. La partita era difficile, il doppio lavoro di Tonali si è fatto notale. È il miglior centrocampista italiano insieme a Barella. Pioli ha costruito una squarta molto importante. Fiorentina-Roma? La Roma è sempre stata davanti alla Fiorentina per 35 partite, potrebbe essere sazia e risentire della stanchezza, ma comunque la Roma è più forte della Fiorentina”.

Il noto giornalista sportivo è poi ritornato sul match di Verona: “Ci sono state piccole variazioni tattiche . Una è risultata decisiva, l’inserimento stabile di Tonali come centrocampista più avanzato. Per due volte Tonali si è trovato sui cross di fine dribbling di Leao e per due volte ha segnato da un metro. Questo racconta già anche la partita di Leao, impressionante per facilità di controllo e corsa, quasi imprendibile, ma anche per intelligenza nel tocco finale”.

“Se andiamo alle conseguenze del risultato si trovano molte possibilità in più per il Milan. Perché questa era una partita difficile, perché siamo ad appena due partite dalla fine e perché il Milan ha vinto tenendosi in tasca il risultato di riserva. Le pressioni hanno avuto quasi l’effetto di scioglierla, tenerla sul gioco e la velocità” ha concluso Sconcerti.