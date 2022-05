Bergomi sul Milan: “Ci sono due giocatori sopra alla media”

Giuseppe Bergomi, durante Sky Calcio Club ha detto la sua in merito ai risultati della 36° giornata:

“Il Milan anche se va sotto reagisce bene. In questo momento ha due giocatori che sono sopra la media: Leao e Tonali. Come mentalità molto bene, ma da due anni e mezzo. Il Milan è costruito bene, bisogna prendere i giocatori che hanno velocità e bravi nell’uno contro uno. L’Inter? Inzaghi si concentra tantissimo sulle coppe”.

L’ex difensore nerazzurro ha continuato il discorso proprio sui nerazzurri: “Il pareggio del Cagliari, fa diventare quella partita difficilissima. E l’Inter arriva tre giorni dopo la finale di Coppa Italia. Abbiamo visto l’Inter che quest’anno ha sofferto mentalmente se non è arrivato un avversario positivo. Però devo dire che l’Inter a Udine contro un avversario difficile ha reagito bene”.

“La squadra è in salute. Dybala? Non è funzionale a Lautaro. Dzeko è un buon giocatore, ma all’Inter serve assolutamente una punta veloce. Ma sapete quante volte l’Inter è andata in vantaggio e non ha sfruttato gli spazi in ripartenza?” ha concluso Bergomi.