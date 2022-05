Le pagelle di Chiariello: “Koulibaly dominatore: da vero capitano e leader”

Durante Campania Sport, Umberto Chiariello come da consuetudine ha stilato la sua pagella post gara:

“Koulibaly dominatore: da vero capitano e leader. Quando lui gioca bene, il Napoli non prende gol: non è un caso, ma una convergenza assoluta. Ospina da 7: parate importanti. Di Lorenzo deve riprendere gamba, come Mario Rui. Primo tempo soporifero, nella ripresa è cresciuto il Napoli, che ha meritato di vincere. Fabian aumenta di voto per il gol, ma ho visto meglio Anguissa: come a Roma con la Lazio, lo spagnolo non ha brillato”.

“Maluccio gli esterni: Lozano si è marcato da solo. Insigne è un caso a parte, perché il rigore è merito anche del suo passaggio, ma poi sbaglia il nono penalty in azzurro. A far scendere il voto, però, è soprattutto il gol mangiato a portiere battuto e con Lozano libero. Va sulla graticola del flop di giornata. Osimhen è l’unico a mettere in difficoltà Bremer. Zielinski, segnali di vita su Marte: 6 da incoraggiamento”.