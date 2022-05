Il Napoli avvicina l’obiettivo terzo posto: ecco la cifra che guadagnerà ADL

Grazie alla vittoria contro il Torino e alla sconfitta della Juventus contro il Genoa, il Napoli si è portato a 4 punti dal quarto posto. Per concludere il campionato certo del terzo posto, il Napoli dovrà accumulare almeno 2 punti nelle ultime due partite di questa stagione. Infatti in caso di arrivo a pari punti con la Juventus, il Napoli avrebbe la meglio grazie agli scontri diretti a favore degli azzurri.

Il raggiungimento dell’obiettivo però, farebbe felice anche De Laurentiis, che potrebbe giovarne dal punto di vista economico. Infatti, come rivela la Gazzetta dello Sport, in caso di successo il presidente del Napoli guadagnerebbe 4 milioni di euro in più.