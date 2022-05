Con la grande annata disputata in Serie B, Gianluca Gaetano ha portato la Cremonese alla promozione in Serie A. Il giovane centrocampista ha sfruttato alla perfezione l’occasione per mettersi in mostra da protagonista.

Secondo Tuttosport, dopo le grandi prestazioni con la squadra lombarda, il Napoli ha finalmente deciso di puntare sul ragazzo napoletano. La sua duttilità può fare sicuramente comodo ai partenopei, visto che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.