La Repubblica – Hickey alternativa ad Olivera. Le cifre dell’affare

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata per il prossimo anno. Secondo il quotidiano non ci sarebbe solo Olivera per le corsie laterali di difesa. Infatti il club di De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni su Aaron Hickey, 19 anni, terzino della squadra emiliana con un contratto in essere fino al 2024. In stagione ha registrato 33 presenze, la maggior parte da titolare, dando anche un contributo all’attacco segnando 5 gol e fornendo un assist. L’affare convincerebbe gli azzurri e potrebbe andare in porto: la società rossoblù chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni.