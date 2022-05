La Serie A 2021/22 è giunta quasi al termine e il Napoli ha praticamente chiuso la pratica per il discorso qualificazione Champions League. La squadra di Spalletti, però, non ha colto occasioni nitide per il sorpasso scudetto e la scena che vede Meret farsi rubare palla da Pinamonti è emblematica. In pieno controllo della situazione il Napoli ha perso almeno 9 punti con Empoli e Spezia senza contare Sassuolo, Verona e Roma. Il rammarico di aver perso l’ennesima occasione è molto grande.