Ulivieri: “Spalletti? Allenatore top”

Renzo Ulivieri ha parlato ai microfoni di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte:

“Spalletti? A livello europeo non ce n’è uno che vada bene per Napoli. Per me, c’è qualcosa che non torna. Se non vanno bene Spalletti, Benitez, Gattuso, evidentemente c’è qualche problema perchè parliamo di allenatori top. Far ritrovare il sogno è stata una perla di Spalletti, poi se ti risvegli e lo fai male, le contestazioni sono accettabili. Ma, l’opera di Spalletti credo sia stata buona. Gli alti ed i bassi, le assenze, la coppa d’Africa hanno complicato la situazione, ma se non ci fossero stati questi intoppi, il Napoli sarebbe ancora là davanti”.