Con la doppietta nella partita contro il Sassuolo, Mertens aggiorna nuovamente il conteggio dei gol con la maglia del Napoli. Il belga è sempre più primo in classifica e si porta a 148 gol in azzurro. Dopo queste prestazioni, sarà difficile per il presidente decidere di non prolungare l’accordo con l’attaccante, che è sempre più nella storia del club.