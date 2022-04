Dionisi in conferenza: “Difficile parlare di questa partita, è stata la più brutta da quando alleno qui. Sul Napoli…”

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha analizzato la sconfitta dei suoi contro il Napoli anche in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “La squadra non è scesa in campo con il giusto spirito, abbiamo tanti demeriti e ora dobbiamo solo rialzare la testa dopo una giornata storta. Il Napoli ha i suoi meriti, io mi prendo le mie colpe e non parlo degli avversari. E’ stata la prestazione più negativa da quando alleno qui, siamo andati in difficoltà subito e soprattutto dopo i due gol da calcio d’angolo. Ho provato a sistemare le cose a gara in corso ma il Napoli riusciva sempre a trovare gli spazi per farci male. Difficile parlare di questa partita, dovrò analizzare per bene la settimana”.