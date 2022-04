Luciano Spalletti ha parlato della vittoria del suo Napoli contro il Sassuolo anche in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: “Abbiamo ottenuto un grande risultato. Non bisogna oscurare il fatto che ci qualificheremo in Champions, di scudetto avevo parlato io per alzare il livello. Abbiamo messo grandi squadre alle spalle, non c’è rammarico, anche se risultati come quello di Empoli non dovevano esserci. Tuttavia, la squadra non meritava di vincere in questo clima di delusione. Abbiamo battuto una grande squadra che avrebbe meritato di più contro la Juventus. Mertens? Penso che abbia fatto molto bene con Osimhen, in più ha mostrato tutte le sue qualità in fase di possesso e di pressing. Anguissa? Lui fa sempre grandissime prestazioni, quest’anno è stato un po’ ostacolato dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa; si fa volere bene dal gruppo ed è sempre a disposizione. Credo che la presenza di De Laurentiis ci abbia aiutato, il Napoli ha uno staff di livello e la reazione dopo Empoli è stata importante”.