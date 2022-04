Oltre ad aver incontrato Dries Mertens per gettare le basi sul rinnovo contrattuale, il presidente De Laurentiis aveva anche un altro fine per dirigersi a Palazzo Donn’Anna ovvero guardare un appartamento da prendere in fitto. Col venditore ADL ha anche scambiato qualche battuta dicendo che qualora Mertens andasse via, sarebbe pronto a subentrare al suo posto in casa.