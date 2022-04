Cdm – Occhio a Di Lorenzo: è pronto al rientro contro il Sassuolo

Il Corriere del Mezzogiorno scrive nell’edizione odierna che Giovanni Di Lorenzo va verso il totale recupero e dunque la convocazione contro il Sassuolo nella gara di sabato:

“Nuovo stop in casa Napoli in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. Nulla di grave, ma Adam Ounas ieri non ha potuto partecipare all’allenamento a Castel Volturno per sindrome influenzale. Gli staff tecnico e medico tengono sotto osservazione Di Lorenzo, che è pronto per la convocazione. Due giorni per capire se può giocare titolare”.