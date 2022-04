De Maggio: “Ai vertici del club non piace di Spalletti questa cosa”

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha rivelato:

“Dalle notizie che mi arrivano, la SSC Napoli non è contenta del fatto che Luciano Spalletti non abbia una casa a Napoli. Il tecnico vive in albergo e questo proprio non piace ai vertici del club, da un senso di estrema precarietà. Poco attaccamento alla piazza. Non si è integrato come ci si aspettava, non ha carpito l’essenza della città partenopea”.

Inoltre, De Maggio, rincara la dose: “Ho saputo che nel Napoli non hanno preso bene questo modo di fare del tecnico, non è radicato nel tessuto cittadino. Fa riflettere questa cosa che vive in albergo, come se non fosse attaccato alla piazza. Dà un senso di grandissima precarietà, perciò il club sta riflettendo sul futuro dell’allenatore. Ogni decisione sarà presa alla fine di questa stagione, ma poi lasciatemelo dire, risponde sempre piccato ai giornalisti napoletani. Che sono molto preparati quando si parla di calcio”.