Calciomercato, Bargiggia: “Vi dico chi sarà la coppia di terzini del Napoli”

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato del calciomercato del Napoli, soffermandosi sulla situazione dei terzini.

Di seguito l’intervista completa.

Nella prossima stagione ci saranno Oliveira e Mario Rui come terzini?

“Penso di sì. Oliveira non è ancora chiuso, ma la cosa è molto avanti. Realisticamente la coppia sarà quella. Tra l’altro sarà costruita con una certa logica: Mario Rui è considerato di qualità, mentre Oliveira è considerato più potente fisicamente”.

Cambiaso al Napoli: ci sono possibilità?

“Cambiaso è un profilo che piace, ma ad oggi non sarà preso. Lui è molto bravo per giocare a cinque, ed il Napoli non giocherà in quel modo. Con Olivera e Mario Rui saranno a posto così”.



Bastoni dello Spezia al Napoli?

“Considerato bravino ma non c’è l’idea di prenderlo. Non ci sono molte probabilità”.