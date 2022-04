La Cremonese, squadra dove gioca in prestito Gianluca Gaetano, pupillo del Napoli, ha perso per 3-1 a Crotone. Vittoria amarissima per i padroni di casa che, dopo essere retrocessi l’anno scorso dalla Serie A, sono retrocessi in Serie C. La Cremonese, con questa sconfitta, viene superata dal Lecce e riapre la corsa per il secondo posto.