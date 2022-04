Spalletti a Dazn: “Abbiamo perso attenzione nel finale. La responsabilità è mia”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Empoli-Napoli.

“Prendo atto di quello che accade, poi chiaro che immaginarsi questo finale era difficile, poi sono partite dove gli avversari lottano con l’intensità giusta perché l’Empoli ha fatto così per tutto l’anno. Abbiamo perso attenzione nel finale, abbiamo fatto errori che per il nostro livello non dobbiamo fare. Sul fatto dell’attenzione e della continuità la responsabilità è dell’allenatore”.

“Come stanno i ragazzi? Dipende sempre da cosa costruisci, una squadra di rango come la nostra dipende dal lavoro settimanale, nell’essere esecutivi, attenti, e abbiamo abbassato qualcosa che non va fatto, poi quando commettiamo la leggerezza dentro un atteggiamento del genere ci subentra timore, poi il resto lo fanno gli avversari che hanno forza e molta qualità. Anche se l’Empoli non vinceva ha disputato le sue partite. Dovevamo aspettarci una squadra che aveva fame. A volte succede ed è successo”.

“Reazione dei giocatori? Si hanno delle caratteristiche dove bisogna stimolare il possesso palla, il tenere la palla perché poi è importante per noi fare la cosa innaturale, andare a lottare, quando la partita diventa una battaglia, le nostre qualità sono differenti, e probabilmente da qualche episodio che viene fuori prendiamo degli svantaggi. Non mi sembrava fosse un livello insopportabile per giocatori con queste caratteristiche diventa evidente il livello della preparazione della squadra, e qui vengo chiamato io in causa. Sono io il responsabile della squadra. Devo pagare le conseguenze”.

“Il finale? Molta è mia se la squadra non sa reagire. Dovremmo avere un comportamento consolidato, una ricerca che avviene nella partita, se no è il segno che ho trasferito male il mio lavoro ai miei giocatori. Noi dobbiamo lottare per lo scudetto, è stato riconosciuto da tutti che questa squadra avrebbe dovuto lottare per lo scudetto. Futuro? Parliamo della partita. Sono cose che si vedranno dopo, si vedrà come andranno le prossime partite. Dobbiamo qualificarci per la Champions, dobbiamo giocare per partite che porteranno alle valutazioni. Martedì si tornerà a lavorare”.