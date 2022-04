Miceli: “A spalletti sembra che manchi quel gradino per fare la differenza”

Salvatore Miceli, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

“Finale di stagione di Spalletti? L’ho avuto in una breve parentesi a Venezia, nel 99-20. Il discorso è che quando arrivi ad un certo punto, devi ottenere il risultato. A Spalletti sembra sempre che manchi quel gradino che fa la differenza tra chi vince e chi non vince. E a me dispiace per i tifosi del Napoli perché ad un certo punto del campionato era la squadra che giocava meglio. Quando hai un solo risultato che è la vittoria si vede la differenza tra i grandi e gli ottimi allenatori, tra cui Spalletti, in situazioni che si ripetono negli anni, come Roma, Inter e Napoli. In un certo periodo sembrava che gli azzurri fossero gli uomini da battere, e invece ha fallito più volte le occasioni in casa, come con la Fiorentina. Le squadre che sono abituate a vincere, in certi momenti vincono. Anche il Napoli di Sarri si trovò nella stessa situazione. È un peccato perché il Napoli poteva vincerlo questo campionato”.