Torino, altro infortunio per Belotti. Napoli a rischio? Le ultime sui tempi di recupero

Il centravanti del Torino Andrea Belotti ha subito un nuovo infortunio durante l’ultima gara di campionato. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale sinistro, pertanto i tempi di recupero saranno almeno di due settimane. Dunque, come scrive anche La Gazzetta dello Sport, il Gallo salterà sicuramente le partite contro Spezia ed Empoli, e in mezzo il recupero di Bergamo con l’Atalanta. Da capire se potrà tornare per il match contro il Napoli, che si giocherà nel weekend dell’8 maggio per la terzultima giornata di Serie A.