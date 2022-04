Maradona jr dice la sua sullo scudetto: “Non vedo fallimenti”

Diego Armando Maradona jr è stato intervistato da New Sound Level 90FM, radio in cui ha parlato delle speranze scudetto del Napoli. Queste le sue parole:

“Siamo ancora in lotta nonostante tutto, fallimenti? penso alla Juve in questi termini. Nessuno ne parla purtroppo, consideriamo però che sia Napoli che Roma sono due piazze abbastanza calde ed emotivamente sbilanciate. Non critico Spalletti visti i risultati e l’organico, c’è un progetto e tanti calciatori sono migliorati. Su tutti Osimhen e Lobotka ma tutta la rosa è stata valorizzata”.