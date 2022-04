Il Napoli si prepara per la prossima stagione: torna Gaetano, priorità a rinnovi e riscatti. Le ultime

Dopo l’ennesimo passo falso nella corsa scudetto, in casa Napoli pare si stia iniziando a guardare già alla prossima stagione. In termini di mercato, chiaramente, con diverse situazioni in bilico e molti nomi sul taccuino del ds Giuntoli. Come riporta Il Mattino, tra le priorità c’è il riscatto di Anguissa, e subito dopo vengono i rinnovi, tra cui c’è quello di Meret che al momento è in dubbio. Un “rinforzo” sarà invece quello di Gaetano, che tanto sta facendo bene con la Cremonese e che secondo il quotidiano dovrebbe fare rientro alla base a fine stagione.