Schira: “Zielinski e Fabian Ruiz tra i possibili sacrificabili in estate. Su Molina e Barak…”

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulle trattative in orbita azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Possibili uscite? Se arrivasse un’offerta importante per Zielinski, allora il Napoli potrebbe prenderla in considerazione alla luce del rendimento al di sotto delle aspettative nell’ultimo periodo. Un altro che potrebbe essere sacrificato è Fabian Ruiz, in caso di mancato rinnovo. Di certo l’incasso non sarà di 50 milioni di euro, ma la società non intende perderlo a zero. Sul giocatore ci sono Atletico Madrid e Real Madrid, e a lui farebbe molto piacere un ritorno in Spagna”.

“Molina piace a Napoli e Juve, ma i bianconeri sono già pieni in quel ruolo e gli azzurri difficilmente spenderanno 30 milioni per un sostituto, a meno che non arrivi un’offerta per Di Lorenzo. L’Atletico Madrid, per giunta, cederà Trippier e andrà alla ricerca di un terzino. Il Napoli segue da tempo anche Barak e ha ottimi rapporti con il Verona sul mercato”.