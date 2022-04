Le parole di Juan Jesus durante il prepartita di Napoli-Roma ai microfoni di Dazn

“Ho giocato in tanti stadi pieni. A Wembley, all’Olimpico, a Maradona. Uno stadio simile deve essere uno stimolo, una spinta in più. Se vinci abbiamo 50000 persone che sono contente. Proveremo a fare del nostro meglio per festeggiare con i tifosi. Non esiste un fattore Maradona dal mio punto di vista”