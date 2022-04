Spalletti a Dazn: “Dentro o fuori? Sarà così fino a che i numeri non lo diranno”

Le parole di Luciano Spalletti durante il prepartita di Napoli-Roma ai microfoni di Dazn.

“Motivazioni? Ogni volta che vado in campo, trovo degli avversari preparati e di livello. Rispetto per chiunque. È chiaro che Mourinho per il passato vale qualcosa in più, ma non è per il confronto, la sfida verrà decisa dai calciatori. Dentro o fuori? Sarà così fino a che i numeri non ce lo diranno. Non so quali siano le mie percentualità, so quali sono quelle dell’obbligo, cioè vincere il più partite possibile”.