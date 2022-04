Lazio-Torino, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Juric

Alle ore 20:45 sarà la volta di Lazio-Torino, match che chiuderà il sabato (santo) di Serie A. I biancocelesti cercano punti per superare momentaneamente la Fiorentina (che ha una partita da recuperare) e la Roma in zona Conference ed Europa League, i granata invece per avvicinarsi al decimo posto. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.