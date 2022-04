Gazzetta – Spalletti esclude il tandem Mertens-Osimhen dal primo minuto

Luciano Spalletti ha escluso la possibilità di vedere dall’inizio il tandem Mertens-Osimhen.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si è focalizzata sulle parole del tecnico toscano nella conferenza di ieri: “Sono stati entrambi in campo in occasione del pareggio. I tifosi richiedono la loro presenza in simultanea, ma da allenatore devo pensare soprattutto agli equilibri di questa squadra”. Una risposta che sembra dare uno spiraglio di fattibilità per un ingresso a partita in corso del folletto belga dietro Osimhen. Per il resto, invece, è confermata la titolarità del nigeriano anche domani dal 1.